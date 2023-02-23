Пригожин смог нанять британских адвокатов, предоставив счет за газ матери-пенсионерки – FT

Олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин успешно прошел проверку британской юридической фирмы Discreet Law по поводу отмывания денег, предоставив счет за газ на имя своей матери.

Об этом сообщает Financial Times.

Пригожин нанял юристов из Discreet Law в 2021 году, чтобы подать в суд на основателя международного расследовательного сообщества Bellingcat Элиота Хиггинса. Российский олигарх был недоволен, что расследователь опубликовал информацию об ответственности Пригожина за операции "Вагнера" в Африке, на Ближнем Востоке и других странах. Хотя в сентябре 2022 года владелец частной военной компании признал себя ее основателем.

Чтобы заключить соглашение с Пригожиным, юристы британской компании запросили у него документы, удостоверяющие личность. Его адвокаты направили копию паспорта олигарха и счета за газ на имя его матери Виолетты Пригожиной. На сегодняшний день женщине 83 года. Отметим, что в 2022 году она подпала под санкции ЕС.

Юристы Discreet Law оказались довольными документами владельца "Вагнера" и подали заявку в госорганы на разрешение действовать от имени Пригожина, находящегося под действием санкций.

Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Маргарет Ходж назвала возмутительным решение юридической фирмы предоставлять услуги такому клиенту.

"Смешно, что российский военный начальник избежал всех подозрений в отмывании денег, просто воспользовавшись счетами за газ своей старой матери", – сказала британская парламентарша.

Она подчеркнула, что следует тщательно проверять клиентов.

Напомним, в апреле 2022 года ЕС ввел санкции против Пригожина, указав, что он "несет ответственность, активно совершая действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

А в январе 2023 года США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Так, американский Минфин заморозил все активы группировки.

Дело "Вагнера" ​​и Пригожина – в суде

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