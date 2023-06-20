Пригожин снова пошел на конфронтацию с Шойгу: британская разведка о деталях противостояния

Шойгу приказал всем "добровольческим отрядам" в Украине до 1 июля подписать контракты с армией.

Российский олигарх, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин пошел на обострение конфронтации с военным министерством Российской Федерации. И такой момент для министра обороны Сергея Шойгу явно неудобен.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 19 июня Пригожин заявил, что ожидает ответа от российского Минобороны относительно контракта собственной разработки, который он передал в ведомство за три дня до этого. Британские специалисты отмечают, что произошло это после того, как министерство выдвинуло ультиматум "Вагнеру" и другим "добровольческим формированиям" о подписании контрактов до 1 июля 2023 года.

Британские разведчики отмечают, что этот документ не был обнародован. Впрочем, он все же повышает ставки и даже пытается подорвать авторитет официального военного руководства РФ.

"Очень вероятно, что это еще одна намеренная попытка взорвать авторитет официальных военных властей. Тон Пригожина в отношении Минобороны стал однозначно конфронтационным. Минобороны почти наверняка считает это крайне неудачным моментом, когда оно борется с контрнаступлением Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщалось, в украинском ГУР отмечают, что поведение высшего военно-политического руководства России и всей российской пропаганды свидетельствует об озабоченности и страхе перед наступательными действиями Сил безопасности и обороны Украины.

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