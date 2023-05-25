Пригожин сообщил об огромных потерях в Бахмуте: в ISW оценили влияние заявления на российское общество

Инфопространство просто "взорвалось" дискуссиями по поводу потерь России в украинском городе на Донбассе.

Информация о потерях российской армии в Бахмуте Донецкой области стала главной в информационном пространстве Российской Федерации. Это "заглушило любой положительный эффект от захвата города".

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что провоенное инфопространство просто "взорвалось" дискуссиями по поводу потерь России в Бахмуте. Обсуждение спровоцировал своим заявлением основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин. В одном из интервью он заговорил о потерях "вагнеровцев". По его словам, в Бахмуте было ликвидировано 10 тысяч зэков-"вагнеровцев" из 50 тысяч завербованных и 10 тысяч кадровиков ПИК.

"Заявления Пригожина о потерях "Вагнера" в Бахмуте также стали отдельной точкой напряжения в информационном пространстве и начали определять господствующий дискурс о всей российской кампании в Бахмуте. Сместив разговор в сторону заявленных потерь "Вагнера", Пригожин в значительной степени добился успеха в дальнейшем лишении РФ возможности утверждать об информационной победе в Бахмуте и, вероятно, продолжит определять и вести разговор о Бахмуте и дальше, но ценой освещения огромных потерь, понесенных его собственными войсками ради незначительной пользы", — отмечают аналитики.

Российские военные блоггеры подхватили заявил Пригожин, сместив дискуссию от обсуждения важности захвата Бахмута до усиления споров вокруг потерь. Кроме того, появилась информация, что олигарх снизил потери своих наемников.

В свою очередь, в ISW отмечают: Пригожин, вероятно, использует свою популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент и элиты. Отмечается, что главарь "Вагнера" сознательно постоянно подчеркивает, что его военные захватили город, чтобы создать видимость "абсурдного влияния на боевые действия". Таким образом, считает Институт, он пытается утвердиться в роли российского тоталитарного деятеля, который может достичь военной победы в Украине.

"Пригожин, вероятно, выступает за невероятно радикальные политические подходы к войне в Украине, чтобы противопоставить себя относительно неподверженному подходу Путина к принятию решений по войне . может вызвать или опасность, которую могут создать для него из Кремл", — подчеркивают в ISW.

Напомним, недавно в одном из интервью Евгений Пригожин подтвердил большие потери армии РФ в Украине. По его словам, во время войны в Афганистане погибло меньше людей, чем в Бахмуте на Донетчине. Именно поэтому, заявил глава "Вагнера", "российская советская армия постепенно, с точки зрения боевого духа, тактики, деградировала".

Читайте также:

Пригожин критикует минобороны РФ