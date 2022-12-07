Пригожин сравнил с Рембо вагнеровца, задержанного за обстрел полицейских в РФ

Пригожин сказал, что полицейские могли показаться наемнику "солдатами противника, гномиками или космонавтами".
Основатель ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин подверг критике российских силовиков за задержание наемника компании Павла Николина, обстрелявшего из пулемета полицейских в Ростовской области.
Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
Заметим, что российская пропаганда назвала Николина дезертиром. Он ранил полицейского, а уже на следующий день был задержан на заброшенной свиноферме в районе Новошахтинска.
Основатель "Вагнера" заявляет, что пока рано говорить, действительно ли Николин является дезертиром.
"Возможно, он был ранен, получил тяжелую контузию, в результате чего сошел с ума или был дезориентирован — не понимал, где он находится. А в его замутненных кровью глазах полицейские казались солдатами противника, гномиками или космонавтами", — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Он также выразил свое возмущение по поводу того, что в соцсетях было опубликовано фото Николина, в чем олигарх обвинил полицейских. Он посоветовал им вместо этого пойти на передовую и "вместо этого зека погибнуть на поле боя с оружием в руках", а задержанного наемника сравнил с Джоном Рембо из знаменитого фильма "Рэмбо. Первая кровь".
"Хочу порекомендовать этим замечательным парням фильм "Рэмбо. Первая кровь", где полковник Траутман очень хорошо объясняет, как ловить людей, покинувших поле боя с оружием: "Что вы и спецслужбы предлагаете нам делать с этим вашим психом? – Дайте ему уйти. – Сделать что? Разрядите ситуацию, забудьте о ней. Оставьте маленькую лазейку и позвольте ему ускользнуть. А потом объявите в национальный розыск. Через несколько недель возьмете его где-нибудь в Сиэтле на какой-то автомойке. Не будет никакой борьбы и никто не пострадает", – говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.
Комментируя, как вооруженный наемник ЧВК "Вагнера" оказался в России, основатель компании намекнул на плохую охрану границ.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в российском Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских из пулемета, в результате чего один из них получил ранение.
Стрелком оказался осужденный грабитель, завербованный в ЧВК "Вагнера". Некоторые СМИ назвали его дезертиром. Наемник был задержан на заброшенной свиноферме.
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