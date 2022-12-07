Пригожин сравнил с Рембо вагнеровца, задержанного за обстрел полицейских в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин подверг критике российских силовиков за задержание наемника компании Павла Николина, обстрелявшего из пулемета полицейских в Ростовской области.

Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.

Заметим, что российская пропаганда назвала Николина дезертиром. Он ранил полицейского, а уже на следующий день был задержан на заброшенной свиноферме в районе Новошахтинска.

Основатель "Вагнера" заявляет, что пока рано говорить, действительно ли Николин является дезертиром.

"Возможно, он был ранен, получил тяжелую контузию, в результате чего сошел с ума или был дезориентирован — не понимал, где он находится. А в его замутненных кровью глазах полицейские казались солдатами противника, гномиками или космонавтами", — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Он также выразил свое возмущение по поводу того, что в соцсетях было опубликовано фото Николина, в чем олигарх обвинил полицейских. Он посоветовал им вместо этого пойти на передовую и "вместо этого зека погибнуть на поле боя с оружием в руках", а задержанного наемника сравнил с Джоном Рембо из знаменитого фильма "Рэмбо. Первая кровь".

"Хочу порекомендовать этим замечательным парням фильм "Рэмбо. Первая кровь", где полковник Траутман очень хорошо объясняет, как ловить людей, покинувших поле боя с оружием: "Что вы и спецслужбы предлагаете нам делать с этим вашим психом? – Дайте ему уйти. – Сделать что? Разрядите ситуацию, забудьте о ней. Оставьте маленькую лазейку и позвольте ему ускользнуть. А потом объявите в национальный розыск. Через несколько недель возьмете его где-нибудь в Сиэтле на какой-то автомойке. Не будет никакой борьбы и никто не пострадает", – говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.

Комментируя, как вооруженный наемник ЧВК "Вагнера" оказался в России, основатель компании намекнул на плохую охрану границ.

Напомним, 6 декабря стало известно, что в российском Новошахтинске мужчина в камуфляже обстрелял полицейских из пулемета, в результате чего один из них получил ранение.

Стрелком оказался осужденный грабитель, завербованный в ЧВК "Вагнера". Некоторые СМИ назвали его дезертиром. Наемник был задержан на заброшенной свиноферме.

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