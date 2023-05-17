Пригожин уменьшил информацию в СМИ о сотрудничестве с украинской разведкой – ISW

Олигарх заявил, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне.

Российский олигарх, главарь "Вагнера" Евгений Пригожин открестился от материала Washington Post о его "предложении" для ГУР сдать позиции россиян. Таким образом, полагают в Институте изучения войны, он попытался умалять информацию о своем сотрудничестве с украинской разведкой.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Главарь "вагнеровцев" ответил на запрос СМИ об утечке отчета американской разведки о том, что он пытался раскрыть украинской стороне позиции российских сил в обмен на уход ВСУ из Бахмута.

"Пригожин заявил, что "на любой войне происходят обмены, и это не является тайной для воюющих сторон", пытаясь приуменьшить свои уведомленные связи с Главным управлением военной разведки Украины", — отмечают американские аналитики.

Олигарх заявил, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне из-за использования спутниковых снимков. В ISW отмечают, что парадоксальным образом Пригожин также попытался опровергнуть подлинность документов американской разведки, оказавшейся в Сети.

"Предложение" Пригожина Украине

В Washington Post появился материал о том, что Пригожин якобы предлагал ГУР передать информацию о позициях россиян в обмен на вывод подразделений ВСУ из Бахмута. В украинской разведке информацию не подтвердили.

В свою очередь, Пригожин назвал статью попыткой "хайпануть" или кампанией, которую против него проводят "товарищи из Рублевки". В Кремле эту информацию назвали ложью. Спикер президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что материал "похож на очередные вбрасывания".

Читайте также: