Пригожин впервые прокомментировал свой неудачный бунт: он назвал две причины, почему не дошел до Москвы

Террорист Евгений Пригожин в понедельник, 26 июня, после событий своего неудачного бунта, вышел на связь и объяснил, что произошло. Он заявил, что якобы не преследовал цель свержения кремлевского режима, а лишь выражал протест из-за "уничтожения" террористической организации ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает пресс-служба террориста.

Лидер боевиков ЧВК "Вагнер" заявил, что причинами его бунта был указ оккупационного Минобороны о том, что с 1 июля все террористы должны заключить контракты с армией РФ.

"Все понимают обстановку в "СВО" (на войне России против Украины — ред.). Это приведет к полной потере боеспособности. Опытные командиры просто пошли бы на мясо. Те бойцы, которые решили перейти в МО, перешли, но это было минимальное количество — 2%. Мы были против того, что хотят сделать. Но решение о переходе в МО было принято в самый неподходящий момент. Но мы выставляли технику на тралы и собирались, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной до Ростова и публично передать технику у штаба "СВО" ( война России против Украины – ред.)", — заявил террорист

Пригожин утверждает, что по лагерю боевиков "Вагнера" якобы был нанесен ракетный удар армией РФ, из-за чего погибли 30 террористов.

Он также заявил, что только за сутки "вагнеровцы" прошли 780 км по территории России и не дошли всего 200 км до Москвы. Террорист похвастался, что его боевикам удалось захватить все объекты Минобороны РФ без сопротивления оккупационной армии. По его словам, "никто из россиян на земле не погиб". Что касается потери авиации, то он посетовал, что пилоты обстреливали боевиков "Вагнера".

Целью похода террористов Пригожин назвал "не допустить уничтожения "Вагнера" и добиться отставки руководства Минобороны РФ".

Российский террорист также заявил, что есть две причины, по которым он прекратил бунт: "не хотел проливать российскую кровь" и якобы то, что его целью "не было свержения власти".

"В настоящее время Лукашенко протянул руку и предложил найти решение. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря", — заявил лидер террористической группировки.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

Также командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал угрозу нападения "вагнеровцев" с территории Беларуси. Он подчеркнул, что ситуация на границе контролируется силами обороны.

Читайте также: