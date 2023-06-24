Пригожин захватил штаб войск РФ в Ростове и заявил о походе на Москву: все подробности

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих сторонников захватил штаб южного военного округа. Пригожин выдвинул свои требования.

"Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", — заявил Пригожин.

По просьбе вывести бойцов с территории штаба он ответил отказом.

В то же время Пригожин заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" уже сбили три вертолета, пытавшихся атаковать его колонны.

Также Пригожин заявил, что все военные объекты Ростова находятся под контролем ЧВК "Вагнер". В частности, и аэродром.

Что известно о мятеже Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых.

"Зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено. Я прошу никого не сопротивляться. Справедливость в войсках будет восстановлена" - сказал Пригожин.

Впоследствии он заявил, что около 21:00 министр обороны России Сергей Шойгу скрылся из Ростова, где находился.

В ответ Министерство обороны России заявило через российские государственные информагентства, что все сообщения, распространяемые в соцсетях от имени Пригожина, и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям группировки ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Накануне Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, даже если у Минобороны получится ликвидировать 25 тысяч его наемников, на их место придут еще 25 тысяч таких же "вагнеровцев".

"Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-нибудь станет на пути, мы уничтожим всех", — заявил он.

Он сказал, что ЧВК "Вагнер" собирается идти до конца. Также Пригожин прокомментировал заявление об уголовном деле, возбужденное против него ФСБ. По его словам, у тех, кто такие заявления делает, нет чести.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Baza, в Ростове-на-Дону более часа не работают уличные веб-камеры. При выборе видеотрансляции говорится, что доступ к ней временно ограничен.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

В США уже отреагировали на переворот Евгения Пригожина в РФ. В Белом доме считают заявления главы ЧВК "Вагнер" серьезными, однако пока не известно, чего конкретно ожидают в администрации Байдена.

Ситуация с конфликтом основателя группировки ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Министерством обороны РФ "напоминает возвращение к историческим процессам в РФ, с бунтами и опричниками, сменой власти", отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

"Классическая русская поэзия... Смутные время наступают", - написал он.

Подоляк провел аналогии с историческими процессами в Московском царстве.

Кроме того, на этот конфликт отреагировали также в Министерстве обороны Украины.

"Мы наблюдаем", – лаконично отметили в украинском ведомстве.

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