Пригожин захватывает города в России и идет на Москву: онлайн-трансляция событий

В ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников пригрозил подом на столицу Москву.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями. Глава Кремля пообещал остановить мятеж и отдал приказы силовикам о ликвидации организаторов.

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