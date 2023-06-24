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Пригожин захватывает города в России и идет на Москву: онлайн-трансляция событий

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Пригожин захватывает города в России и идет на Москву: онлайн-трансляция событий

Фото: Associated Press

В России боевики ЧВК "Вагнер" объявили поход "за головами" военного руководства страны.

В ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников пригрозил подом на столицу Москву.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями. Глава Кремля пообещал остановить мятеж и отдал приказы силовикам о ликвидации организаторов.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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