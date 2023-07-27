Пригожин занимался сексом с девственницами, чтобы сохранить молодость: СМИ раскрыли шокирующие подробности

Главарь террористической ЧВК "Вагнер" и повар Путина Евгений Пригожин регулярно занимался сексом с девственницами, чтобы таким образом "сохранить молодость".

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider.

Источники издания в профсоюзе секс-работников раскрыли подробности извращенных фантазий повара Путина, выступающего за "традиционные семейные ценности". Оказывается, террорист Пригожин регулярно пользовался услугами секс-работниц.

"Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18-ти. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, будто получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей, например, под крайней плотью у него вшиты "спутники". Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно", - рассказал источник издания.

Для девочек террорист снимал номер в отеле Solo Sokos Hotel в Санкт-Петербурге. Одна из девушек, которая продала Пригожину свою девственность, рассказала, что получила за секс с террористом 40 тысяч рублей, еще 60 тысяч — забрала сутенерша. Для этого она даже бывала в клинике, чтобы проверить целомудрие.

"Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Когда он шел, сказал мне: "будь добрее". Потому что у меня было такое шокированное выражение лица. Даже для моего сумасшедшего характера продавать целомудрие Пригожину — это перебор. Мне и деньги-то не столь нужны были. В общем, я чувствовала себя ужасно подавленной. Помню, в тот день еще думала о том, что надо не опоздать на прием к врачу в психушку", — вспоминает россиянка.

Девушка утверждает, что в этом отеле террориста регулярно ждали девственные девочки. Он их называл "шампуньками" и сравнивал с одноразовыми шампунями в гостинице, которых "используют и выбрасывают".

Напомним, основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, организовавшего военный мятеж в РФ, заметили на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

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