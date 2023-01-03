Пригожин заявил в российское МВД о "саботаже" в Луганском морге: тела оккупантов не выдают месяцами

Пригожин заявил, что морг в Луганске не выдает документы на погибших оккупантов месяцами. Он пожаловался в российский Минздрав и попросил МВД проверить морг на халатность.

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, бойцы которой участвуют в войне в Украине, попросил российское МВД проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

Пригожин сообщил, что в новогодние праздники встретился с бойцами на передовой с ранеными, а также "с теми, кто закончил контракт по двум причинам: первая — осталась без ног, без рук, и вторая — погибли".

По словам бизнесмена, люди, которые должны выдавать документы на погибших, бездельничают еще с начала войны. Пригожин заявил, что "для многих из них убитый боец — это неодушевленная вещь в пластиковом мешке", поэтому ППК "Вагнера" сталкивается с "полным непониманием" со стороны Луганского морга.

Основатель ПИК обвинил "околомедицинских чистоплюев" в том, что они выписывают документы о смерти по нескольку месяцев. Пригожин добавил, что уже неоднократно обращался по этому поводу в российский Минздрав.

"Также я написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности по работе с погибшими со стороны Луганского морга", — сказал Пригожин.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге на похороны боевика ППК "Вагнер", бывшего зека Дмитрия Меньшикова, Пригожин собрал проплаченную массовку.

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