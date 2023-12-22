Пригожина ликвидировала "правая рука Путина": WSJ раскрыли подробности громкого убийства

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был убит, его ликвидацию организовал директор ФСБ и председатель Совбеза России Николай Патрушев.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Патрушев предупреждал Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает "повару" все большее влияние и создает угрозу Кремлю. Когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главаря ЧВК.

По данным WSJ, Патрушев начал предупреждать Путина об опасности от Пригожина еще летом 2022 года, однако диктатор не прислушивался к его словам, поскольку "вагнеровцы" добивались успехов на поле боя. По словам собеседника издания, бывшего российского разведчика, это изменилось в октябре 2022 года.

Тогда Пригожин якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, что приводит к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник WSJ. Он убедился, что Пригожин стал опасен и перестал уважать власть Кремля.

Следующие жалобы Пригожина на поставку и публичные конфликты с военным руководством России Путин игнорировал, не отвечая на звонки главы ЧВК, пишет WSJ. А в июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев "взял управление на себя".

По данным источников WSJ, глава Совбеза звонил офицерам, симпатизирующим Пригожину и просил их убедить главу ЧВК "Вагнера" прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах. Кроме белорусского диктатора Александра Лукашенко (который в итоге и стал таким посредником), это был президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

После окончания мятежа Патрушев приступил к разработке плана убийства. По словам источников издания из западных спецслужб, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. 23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту "Шереметьево", пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Как раз в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах.

Через полчаса после взлета на высоте около 8500 метров бомба взорвалась. Все десять находившихся на борту человек погибли. Кремль свою причастность к гибели Пригожина отрицает.

Напомним, после того, как вооруженное формирование российских наемников ЧВК "Вагнер" стало подразделением Росгвардии, его предводителем стал Павел Пригожин. Сын погибшего Евгения Пригожина таким образом пытается "сохранить бренд".

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