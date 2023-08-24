Пригожина могла убить "бомба в ящике с вином" — бывший офицер британской разведки

Пока нет ни одной официальной версии крушения самолета Пригожина, однако по одному из вероятных сценариев его могла уничтожить подарочная коробка с вином, начиненная взрывчаткой.

Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил предполагает, что самолет с Евгением Пригожиным уничтожил "бомбу в ящике с вином".

Об этом сообщает Sky News.

Так, в сети продолжают распространяться слухи, что пассажирам самолета, в котором погиб Евгений Пригожин, подарили ящик с взорвавшимся впоследствии вином.

"Безусловно, это внутренняя работа, предположение состоит в том, что это была бомба в винном ящике", – сказал Кристофер Стил.

В настоящее время ширится множество вариантов вероятной причины взрыва самолета. Это и "проблемы с двигателем" и "ракета ПВО". Однако пока ни одна из них не подтверждена.

"Это некий ироничный конец для бывшего ресторанщика Путина", — добавил экс-офицер британской разведки.

Напомним, украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко высмеял российскую теорию о том, что самолет с Пригожиным в РФ сбили украинцы. По его словам, российские пропагандисты собственноручно засветили на видео доказательство того, что самолет с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и двумя его заместителями сбила система ПВО россиян.

Читайте также: