Пригожина вытеснили: Минобороны РФ теперь напрямую вербует "зеков" для войны в Украине

Российское Минобороны теперь напрямую вербует заключенных на войну в Украине. Ранее этим занимался главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Заключенные россияне, участвующие в полномасштабной войне РФ против Украины, говорят, что их завербовало непосредственно Министерство обороны РФ.

Об этом сообщает CNN.

Журналисты пообщались с несколькими российскими заключенными, воевавшими в подразделении номер 08807. Группу, известную как бригада "Штурм", перебросили в октябре на передовую в Соледар.

Трое оккупантов, находясь в больнице, рассказали, что их почти не лечат и приходится "ходить с пулевыми ранениями, с застрявшими в ногах осколками".

"Наша группа состояла из 130 бойцов, но у нас много людей с ампутированными конечностями, видимо, нас осталось человек 40", — сказал один из заключенных и добавил, что обратно на фронт его отправили еще до заживления ран.

Также CNN рассказывает о смерти заключенного Виктора Севальнева. После штурма Соледара он попал в больницу, где записал свое последнее аудиосообщение жене. В нем россиянин предупредил, что ему угрожают расстрелом. Позже его тело привезли жене в закрытом гробу, а в Минобороны РФ заявили, что Севальнев "умер от осколочного ранения".

Севальнев и другие заключенные единогласно говорили, что их завербовало Минобороны РФ, а не ЧВК "Вагнера". Представитель Главного управления МО Украины Андрей Юсов рассказал CNN, что недавно взятые в плен россияне также говорят то же самое.

По его словам, в этом есть "отголосок внутренних ссор среди российского военного руководства", и что российская оборонная иерархия, министр обороны Сергей Шойгу и новый командующий войсками РФ в Украине Валерий Герасимов создают ресурс заключенных, который они могут непосредственно контролировать через собственные ЧВК Министерства. Юсов считает, что сейчас ведомство имеет меньше осужденных, но их "тоже будут использовать как пушечное мясо, как и Вагнер".

Отметим, ранее вербовкой на войну российских "зеков" долгое время занимался Пригожин. За это он обещал им свободу после "отработки" шестимесячного контракта на войне.

Однако 9 февраля Пригожин заявил, что прекратил набор заключенных в частную военную компанию. О причинах такого решения он не сказал.

Американские аналитики Института изучения войны считают, что Кремль боится влияния Пригожина. В Москве продолжают отказывать так называемому "повару Путина" в легитимности и власти России. Такое мнение придерживается в британской разведке, мол, причиной этого является конкуренция с Минобороны РФ.

В свою очередь, российский оппозиционер Марк Фейгин также убежден, что Пригожин перестал вербовать "зеков" на войну против Украины, поскольку эту инициативу перехватило ведомство Шойгу.

Впоследствии, 14 февраля, Евгений Пригожин сам назвал три основных причины прекращения вербовки "зеков".

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