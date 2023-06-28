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Пригожина завербовал Байден и Запад, а Путин всех спас — бабушки из "отрядов Путина"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Пригожина завербовал Байден и Запад, а Путин всех спас — бабушки из "отрядов Путина"

Преданные фанатки Путина обвинили США и Запад в военном бунте Пригожина. ФОТО: скриншот с видео

Также там заявили, что Путина вроде бы поддержали все россияне.

Преданные фанатки российского президента-диктатора Владимира Путина записали видео, в котором обвинили президента США Джо Байдена и Запад в вербовке предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устроившего военный мятеж в РФ.

Видео распространяют телеграммы-каналы.

Бабки из "отрядов Путина" увлекаются действиями главы Кремля, ведь, по их мнению, если бы не Путин — России уже не было бы.

"Мы восхищаемся своим президентом, что он так быстро и сконцентрированно разрулил ситуацию, которая возникла (военный бунт Пригожина – ред.). Мы знаем, что у нас президент все может, чтобы не произошло, и не допустил военного мятежа. Мы прекрасно понимаем, что ты, Байден, здесь запустил свою руку. Здесь без тебя ничего бы не произошло, и без Запада, без НАТО. Вы все это готовили давно ", – возмутительно обвинила главная из отряда Путина.

Также она добавила, что Путина вроде бы поддержали все россияне. И после этого начала заикаться.

Напомним, в Кремле отказались комментировать заявление Лукашенко, что Путин "хотел мочить" Пригожина.

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Дата публикации
Просмотры
311
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