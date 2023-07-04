Пригожину вернули коробки с 10 млрд рублей и слитки золота, изъятые после мятежа

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 млрд рублей наличными, которые российские силовики нашли при обысках в Санкт-Петербурге после попытки мятежа.

Об этом сообщает петербургское издание "Фонтанка".

В издании отмечают, что еще воскресным утром 2 июля следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота. Но уже к вечеру того же дня было принято противоположное решение.

Деньги забрал водитель Пригожина, у которого была доверенность. Сам экс-мятежник в этот момент находился в Москве "на каких-то совещаниях".

"Понятно, что вряд ли при выдаче пересчитывали 10 миллиардов, ведь даже при помощи нескольких банковских машинок это заняло бы минимум полдня. Также журналист не в курсе, лично ли водитель грузил и в какую грузовую машину эти деньги – общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн", – пишет "Фонтанка".

Ранее Пригожин говорил, что деньги предназначалась на зарплаты "вагнеровцам" и выплаты родственникам погибших.

Напомним, что 24 июня, после завершения мятежа, во время обысков в офисах и квартире Пригожина в Санкт-Петербурге изъяли 10 миллиардов рублей. Часть суммы (4 миллиарда рублей) нашли в "Газели", набитой коробками с деньгами.

Коробки с деньгами Пригожина / Фото: Фонтанка.ру

Еще 6 млрд рублей нашли автомобиле Citroen, находящемся на подземной парковке.

Citroen Пригожина, набитый деньгами / Фото: Фонтанка.ру

Также в офисе главаря ЧВК "Вагнер" изъяли 5 килограммовых слитков золота, наличные деньги в долларах, 6 пистолетов, 5 килограммовых брикетов белого порошка и несколько фальшивых паспортов, в том числе на "двойников" Пригожина.

Ранее российские пропагандистские СМИ писали, что в России закрыли уголовное дело за мятеж Пригожина.

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