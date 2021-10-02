Пригрозил стать "вечным президентом": Лукашенко назвал два условия, при которых готов уйти в отставку

Пригрозил стать "вечным президентом": Лукашенко назвал два условия, при которых готов уйти в отставку

В то же время Лукашенко заявил, что "до 90 лет не дотянет".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, если "Запад прекратит оказывать давление на его страну и ее суверенитет будет гарантированным".

Об этом он сказал в интервью CNN, пишет belta.by.

Лукашенко же время заявил, что "если Запад вмешается в дела Беларуси, то будет плохо".

"Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство как народ, заслуживший быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете", — заявил самопровозглашенный президент.

Когда американский журналист заметил, что Лукашенко находится на президентском посту уже 27 лет, тот заявил, что "он не планирует быть президентом в 90 лет, как это в США". В то же время Лукашенко пригрозил, что "будет вечным президентом, если Запад будет пытаться лишить Беларусь независимости".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия совместно построят мощную систему единства. Лукашенко подчеркнул, что он не считает возможность присоединения Беларуси к РФ, реальной, потому что Москве "не нужна головная боль".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь центром Европы, а потому, если в стране "что-то вспыхнет", это грозит мировой войной.

Новости мира: Лукашенко прокомментировал мигрантский кризис в интервью для CNN

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку