Пригрозили "контрмерами": в Кремле назвали опасным для России стремление Украины в НАТО

Пригрозили "контрмерами": в Кремле назвали опасным для России стремление Украины в НАТО

У Путина считают, что вступление Украины в НАТО угрожает границам РФ.

В России пристально следили за встречей Байдена и Зеленского. Кремль обеспокоен тем, что Вашингтон поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

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"Потенциально это (вступление Украины в Альянс — ред.) для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал Песков.

Он пригрозил, что в случае вступления Украины в НАТО, Россия "примет контрмеры".

"Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% гарантировать безопасность наших границ", — сказал представитель Путина.

Ранее Песков возмутился предоставлением США военной помощи Украине и пригрозил эскалацией на Донбассе.

Также он заявил, что Украина и Соединенные Штаты собираются построить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".

В Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась она более двух часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась она более двух часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Новости мира: в Вашингтоне состоялась личная встреча Зеленского и Байдена - о чем договорились

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