Приход "Талибана" сопровождается казнями и принудительными браками — The Wall Street Journal

По словам экспертов, талибы стали еще более жестокими, чем тогда, когда были у власти в 1990-х годах.

Хотя главари "Талибана" публично пообещали быть великодушными после своей победы, заверив чиновников, войска и мирных жителей Афганистана, что им нечего бояться, многие люди в панике бегут из районов, где власть захватили исламисты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Беглецы рассказывают, что стали свидетелями нападения на мирных жителей и расстрелов пленных солдат. Кроме того командиры талибов требовали от общин передать незамужних женщин девочек от 12 лет, чтобы они стали "женами" их бойцов.

Посольство США в Кабуле заявило в четверг, что талибы казнили сдавшихся афганских военных.

"Существует абсолютное презрение международного гуманитарного права", — отметила руководительница комиссии по правам человека в Афганистане Шахарзад Акбар.

Так, талибы расстреляли около десяти пленных солдат в юго-западной провинции Нимроз. Пленникам отрезали уши и вырезали глаза. 27 мирных жителей погибли в Малистане.

В захваченном Герате талибы запретили женщинам учиться в местном университете. Студенток отправили домой.

По словам экспертов, талибы стали еще более жестокими, чем тогда, когда были у власти в 1990-х годах.

Напомним, боевики "Талибана" окружили Кабул. По сообщению Al-Arabiya, сегодня, 15 августа, может произойти передача власти.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. На утро воскресенья Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства. Накануне они взяли под контроль Мазари-э-Шариф — четвёртый по величине город Афганистана, в котором проживает более 427 тыс. человек.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.

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