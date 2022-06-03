Приказ о наступлении войск Беларуси на Украину был: Тихановская объяснила, почему этого не произошло

Приказ о наступлении войск Беларуси на Украину был: Тихановская объяснила, почему этого не произошло

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приказ о наступлении военных Беларуси в Украину был.

По ее словам, высшие офицерские чины в армии Беларуси видели, что солдаты деморализованы, а потому решили отказаться от приказа атаковать Украину.

Об этом Тихановская заявила в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

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"Такой приказ был предан, но высшее руководство Вооруженных Сил Беларуси понимали, что солдаты деморализованы, у них нет никакого желания идти в наступление, присоединяться к российским военным, поэтому этот приказ не спустили дальше", — сказала она.

Напомним, в Государственной пограничной службе сообщили, что в настоящее время вблизи украинско-белорусской границы нет такой группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину в Черниговской или Сумской областях.

Между тем, в Беларуси местные заметили колонну военной техники, которая ехала из Молодечного в Минск.

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