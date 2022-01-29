Приказал Бог: в США спецслужбы задержали мужчину, который готовил покушение на Байдена

Задержанный объяснил, что это якобы Бог велел убить американского лидера.

В США мужчину из Канзаса Скотта Мерримана обвинили в угрозе убийства президента Америки Джо Байдена. По словам мужчины, Бог приказал ему поехать в Вашингтон и убить американского лидера.

Об этом говорится в судебных документах, пишет New York Post.

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Как отмечает издание, мужчина сам рассказал агентам спецслужб США, что он направляется в Белый дом, чтобы сказать Байдену о том, что людям "надоели расколы в стране и чтобы он либо вернулся к Богу, либо ушел в ад".

Кроме того, Мэрриман размещал в социальных сетях посты с угрозами в адрес президента США. В одном из сообщений он извинялся перед заказчиками за то, что отменил все планы, поскольку "отправился в поездку под руководством Бога" в Вашингтон. Кроме того, американец опубликовал сообщение, в котором назвал телефонный звонок агента секретной службы "разговором с дьяволом", которому пообещал "отрубить головы старым змеям".

Мерриман, который имел при себе рюкзак с тремя патронами, был задержан в Хагерстауне. Задержанный объяснил, что это якобы Бог велел взять их с собой.

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