Приказали голоса по радио: в США мужчина отрезал и выбросил свой пенис через окно автомобиля

Гилберт говорит, что отрезать пенис ему приказали голоса, доносившиеся из радио.
В американском штате Теннесси мужчина отрезал пенис и выбросил его в окно своего авто Honda Accord, когда его преследовала полиция. 39-летний Тайсон Гилберт утверждал, что голоса по радио сказали ему, что это якобы "спасет мир".
Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что патрульный штата Бобби Джонсон первым заметил, как Гилберт ехал голым и в крови после того, как отрубил пенис. Когда же его хотели остановить, Гилберт начал бежать.
"Когда я подъехал за ним и включил свет, он отказался остановиться. Он остановился на Старой улице Свободы. Он открыл дверь. Он был голым и покрыт кровью. Затем он закрыл дверь и продолжал ехать", — сказал Джонсон.
Патрульные попали в колеса его авто, но мужчина продолжал бежать. В результате Гилберта догнали на шоссе. Полицейские взяли его под стражу, и его показали врачам медицинского центра Университета Вандербильта.
Полиция заявила, что Гилберт слышал голоса по радио в авто, которые говорили ему навредить себе, чтобы мол "Спасти мир". Расследование инцидента продолжается.
Известно, что в Гилберта есть судимость. Он был арестован в 2020 году за попытку украсть четыре арендованных автомобиля в Куквилле, в том числе Audi A5 2020 года, Audi Q3 2020 года, Nissan Rogue 2020 года и Chevy Malibu 2019 года.
Ему было предъявлено обвинение по трем пунктам в покушении на кражу имущества, сопротивлении аресту и попытке кражи услуг. Его засадили в тюрьму и получили залог в размере 61 000 долларов.
Напомним, 40-летний пациент после страстной ночи пожаловался врачу. Этот случай стал первым задокументированной историей болезни в британской медицине. Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальных силе изгиба".