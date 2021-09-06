Приказали голоса по радио: в США мужчина отрезал и выбросил свой пенис через окно автомобиля

Приказали голоса по радио: в США мужчина отрезал и выбросил свой пенис через окно автомобиля

Гилберт говорит, что отрезать пенис ему приказали голоса, доносившиеся из радио.

В американском штате Теннесси мужчина отрезал пенис и выбросил его в окно своего авто Honda Accord, когда его преследовала полиция. 39-летний Тайсон Гилберт утверждал, что голоса по радио сказали ему, что это якобы "спасет мир".

Об этом сообщает Daily Mail.

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Известно, что патрульный штата Бобби Джонсон первым заметил, как Гилберт ехал голым и в крови после того, как отрубил пенис. Когда же его хотели остановить, Гилберт начал бежать.

"Когда я подъехал за ним и включил свет, он отказался остановиться. Он остановился на Старой улице Свободы. Он открыл дверь. Он был голым и покрыт кровью. Затем он закрыл дверь и продолжал ехать", — сказал Джонсон.

Патрульные попали в колеса его авто, но мужчина продолжал бежать. В результате Гилберта догнали на шоссе. Полицейские взяли его под стражу, и его показали врачам медицинского центра Университета Вандербильта.

Полиция заявила, что Гилберт слышал голоса по радио в авто, которые говорили ему навредить себе, чтобы мол "Спасти мир". Расследование инцидента продолжается.

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Известно, что в Гилберта есть судимость. Он был арестован в 2020 году за попытку украсть четыре арендованных автомобиля в Куквилле, в том числе Audi A5 2020 года, Audi Q3 2020 года, Nissan Rogue 2020 года и Chevy Malibu 2019 года.

Ему было предъявлено обвинение по трем пунктам в покушении на кражу имущества, сопротивлении аресту и попытке кражи услуг. Его засадили в тюрьму и получили залог в размере 61 000 долларов.

Напомним, 40-летний пациент после страстной ночи пожаловался врачу. Этот случай стал первым задокументированной историей болезни в британской медицине. Британский медицинский журнал описывает перелом как эрегированный пенис, который "подвергается анормальных силе изгиба".

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