"Прилепин, что с ногами?" Реакция соцсетей на подрыв российского пропагандиста

В России 6 мая было совершено покушение на кремлевского пропагандиста и писателя Захара Прилепина. Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван возле Нижнего Новгорода.

В результате взрыва водитель пропагандиста, бывший боевик "ЛНР", погиб, сам Прилепин получил ранения. По разным данным из российских источников, у Прилепина тяжелые переломы, или даже травматическая ампутация обеих ног. Его забрали в больницу на медицинском вертолете.

Российские власти сразу сообщили о задержании гражданина Украины, якобы причастного к покушению. В то же время, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Атеш", его представители заявили, что "охотились за Прилепиным с начала года".

Пользователи соцсетей активно обсуждают покушение на Прилепина:

Рассказы Хемингуэя.



Прозаик. Прилепина. Был. — KARMA (@litator_N) May 6, 2023

Захар Прилепин нативно прорекламировал «Форсаж 10». — Sergii Ivanov (@applecrysis_ru) May 6, 2023

прилепин, что с ногами? — друг мудило (@wladek_me) May 6, 2023

Каждая россиянская тварь должна жить в перманентном страхе и понимать что наказание – неотвратимо.

Этого урода получили оно где-нибудь.

А если, уважаемые русачки, это были не мы, ну то видеть как вас в который раз уничтожает ваша же гэбня – это тоже очень хорошо. pic.twitter.com/xrvRZpET0G — PoMaH (@PoMaH_25) May 6, 2023

Чем известен Захар Прилепин

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин) в "нулевые" годы приобрел популярность в РФ как писатель, получил несколько российских литературных премий. В 2014 году Прилепин поддержал оккупацию Крыма Россией и "гибридную войну" против Украины на Донбассе.

Писатель неоднократно посещал оккупированные территории Донбасса с пропагандистскими миссиями, в конце 2016 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Параллельно Прилепин делал политическую карьеру в РФ, в 2021 году был избран в Госдуму от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", но отказался от мандата.

В начале 2023 года Прилепин объявил о заключении контракта с Росгвардией и отправке на войну против Украины.

По данным прокремлевских СМИ, Прилепин якобы находился в отпуске – так они объясняют факт, что пропагандист был взорван не на фронте, а в глубоком тылу.

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