Прилет Ан-12 и колонны российской техники: наблюдатели рассказали о военной активности в Беларуси

Аналитики считают, что вероятнее всего, оккупанты РФ на полигонах Беларуси занимаются боевой подготовкой.

В Беларуси наблюдается авиационная активность на аэродромах "Мачулищи" и "Барановичи", а также перемещение колонн военной техники РФ по дорогам и железной дороге.

Об этом свидетельствует мониторинг военной активности на территории Беларуси за 4-5 марта, сообщает "Белоруски Гаюн".

На аэродромах "Мачулищи" и "Барановичи" были зафиксированы полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Кроме того, наблюдатели заметили, что на аэродром "Барановичи" прилетал военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

Также был замечен эшелон с техникой ВС РФ, который двигался в направлении Орши. Среди техники подмечено 6 танков Т-62М.

В Борисове видели эшелон с танками 19-й механизированной бригады ВС РБ. А на станции "Осиповичи-1" проходила разгрузка эшелона с техникой ВС РФ.

Как отмечается, на трассе М1 (Толочин → Крупки) была замечена большая колонна с техникой ВС РФ. В ее составе находилось около 30 автомобилей КамАЗ и микроавтобусов "Газель".

Одиночные машины и небольшие колонны техники армии РФ фиксировались в Минске, Барановичах и на отдельных участках трасс М1, М2, М5, М10 и М14.

"Крупных колонн с техникой ВС РБ (10+ единиц) также не обнаружено. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ фиксировались в Минске, Гомеле и на отдельных участках трасс М1 и М5", — пишет "Беларуски Гаюн".

Аналитики считают, что отсутствие в целом крупных перемещений подразделений ВС РФ свидетельствует об их концентрации на полигонах Беларуси, где они, вероятнее всего, занимаются боевой подготовкой.

"Активность перемещений ВС РФ по железной дороге указывает на проведение новой волны ротации подразделений, завершивших курс подготовки и боевого согласования на полигонах ВС РБ. Подразделения ВС РФ эшелонами направляются в зону боевых действий, а вместо них прибывают на обучение новые военные", — сказано в сообщении .

Напомним, 4 марта 2023 года Россия и Беларусь снова продлили военные учения. Общее количество продлений составило 45 недель.

Как сообщалось в начале марта, Россия опрокинула еще два эшелона военной техники и обученный личный состав из Беларуси в направлении оккупированной Донецкой области.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, российский диктатор Владимир Путин продолжает попытки втянуть вооруженные силы Беларуси в войну против Украины. Впрочем, Александр Лукашенко понимает последствия этого шага. Данилов отметил, что у белорусов нет желания воевать против украинцев, а Украина это по достоинству оценивает и не планирует себе военных операций против Беларуси.

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