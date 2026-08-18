То, что упало в Молдове 17 августа 2026 года / © скриншот с видео

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В Молдове на кукурузном поле вблизи села Талмаза (около 20 км от границы с Украиной), во вторник, 17 августа, упал и взорвался воздушный объект, повлекший за собой пожар. По данным Воздушных сил ВСУ, речь идет о российской крылатой ракете/баражающем боеприпасе «Бандероль», который залетел в воздушное пространство Молдовы из Одесской области.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Министерство иностранных дел Молдовы решительно осудило нарушение суверенитета, отметив, что российская война против Украины продолжает подрывать безопасность региона. По данным Центра противодействия дезинформации Украины, только за период с 15 июля по 15 августа в воздушное пространство европейских стран залетели по меньшей мере 12 российских дронов и ракет.

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Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что эти инциденты свидетельствуют о сознательной и опасной политике Владимира Путина.

Регулярные залеты БпЛА и ракет в воздушное пространство соседних государств являются частью российской кампании по формированию информационно-психологических условий для будущих провокаций против НАТО. Она включает операции под чужим флагом, диверсии, глушение средствами РЭБ и нарушение воздушных границ.

Российское руководство полностью принимает риски попадания своих средств поражения по территории соседних стран как допустимое сопутствующее последствие во время обстрелов западных и южных областей Украины.

Специалисты ISW отмечают, что НАТО следует рассмотреть возможность заключения с Украиной соглашений о совместной противовоздушной обороне. Это необходимо для самозащиты стран Альянса от российских атак, независимо от того, являются ли эти залеты случайными ошибками или спланированными провокациями.

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Напомним, Воздушные силы Украины сообщили о том, что во вторник, 17 августа, из Одесской области в Молдову залетела российская ракета «Бандероль». Она попала в поле, где вспыхнул пожар.

Ранее, 13 июля 2026 года, российский «Шахед» взорвался на территории Молдовы после нарушения воздушного пространства страны. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было. Впрочем, молдавские власти предупредили об опасности для страны.

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