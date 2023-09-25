"Прилет" по аэродрому в Курске: уничтожено руководство авиаполка РФ – СМИ

В российском Курске днем 24 сентября прозвучала серия взрывов – власти города заявляли об атаке беспилотников.

Как пишет "Бабель" со ссылкой на ГУР, в результате вчерашней атаки беспилотником по аэродрому "Халино" в Курской области было уничтожено руководство авиаполка РФ.

Так, беспилотник атаковал помещение, где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка РФ им. Жданова.

Раненые или погибшие: командир авиаполка; один из его заместителей; группа офицеров-авиаторов; представитель военной контрразведки ФСБ; работники аэродрома.

В настоящее время ГУР уточняет данные о их состоянии.

"Бавовна" в Курске 24 сентября

В Курске 24 сентября прогремела серия взрывов. Источники в ГУР сообщили, что беспилотник атаковал здание ФСБ РФ.

Также стало известно, что дрон попал в нефтеперерабатывающий завод вблизи местного аэродрома.

Позже появилась информация о возможном попадании по аэродрому "Халино".

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы работе ПВО.

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