Прилетело три ракеты: момент удара по ключевому заводу в Воронеже попал на видео

Удар по заводу в Воронеже

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В Сети опубликовали видео, на котором виден момент удара по заводу электроники для российских ракет Х-101 и «Искандер» в Воронеже.

Видео распространяют телеграммы-каналы.

На кадрах видно, что атаковали военный объект тремя ракетами, прилетевшими одна за другой. Попадания были точными, попали в самое сердце завода. После удара видны черные клубы дыма, поднимающиеся вверх.

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Удар по заводу в Воронеже — что известно

Днем 22 июня Украина атаковала завод в Воронеже, производящий критическую электронику для российских ракет Х-101 и «Искандер». В Генштабе сообщили, что атаковали Воздушные силы и для удара применили высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

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Однако какой тип вооружения был задействован для атаки — там не уточнили, поэтому военные аналитики выдвинули свои версии. Первоочередной версией было применение британско-французских ракет Storm Shadow. Также предполагается применение американской ракеты AGM-188A Rusty Dagger. Впрочем, они не исключают сценарий комбинированного удара для преодоления российской противовоздушной обороны.

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