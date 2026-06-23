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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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1164
Время на прочтение
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Прилетело три ракеты: момент удара по ключевому заводу в Воронеже попал на видео

Атаковали военный объект тремя ракетами, прилетевшими одна за другой.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Удар по заводу в Воронеже

Удар по заводу в Воронеже

В Сети опубликовали видео, на котором виден момент удара по заводу электроники для российских ракет Х-101 и «Искандер» в Воронеже.

Видео распространяют телеграммы-каналы.

На кадрах видно, что атаковали военный объект тремя ракетами, прилетевшими одна за другой. Попадания были точными, попали в самое сердце завода. После удара видны черные клубы дыма, поднимающиеся вверх.

Удар по заводу в Воронеже — что известно

Днем 22 июня Украина атаковала завод в Воронеже, производящий критическую электронику для российских ракет Х-101 и «Искандер». В Генштабе сообщили, что атаковали Воздушные силы и для удара применили высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.

© соцмережі

Однако какой тип вооружения был задействован для атаки — там не уточнили, поэтому военные аналитики выдвинули свои версии. Первоочередной версией было применение британско-французских ракет Storm Shadow. Также предполагается применение американской ракеты AGM-188A Rusty Dagger. Впрочем, они не исключают сценарий комбинированного удара для преодоления российской противовоздушной обороны.

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Дата публикации
Количество просмотров
1164
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