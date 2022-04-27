Прилетит по каждому, кто решится вмешаться в войну: Путин снова пригрозил миру "молниеносным ударом"

Прилетит по каждому, кто решится вмешаться в войну: Путин снова пригрозил миру "молниеносным ударом"

Президент страны-агрессорки Владимир Путин вновь пригрозил миру нанести молниеносные ответные удары в ответ на помощь Украине.

По его словам, каждая страна, которая "решится вмешаться" в войну России против Украины, получит встречный удар со стороны РФ "оружием, которым никто не может сейчас похвастаться".

Об этом Путин заявил во время выступления перед российскими парламентариями в Санкт-Петербурге.

"Если кто-то решится вмешаться в текущие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, ответные удары будут молниеносными и быстрыми", — заявил Путин.

Он подчеркнул, что такого оружия, которым может ударить Россия, нет больше ни в одной стране мира.

"У нас есть для этого все средства – такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем – мы будем их использовать, если надо будет! И все должны об этом знать! Все решения в этом отношении уже приняты" — сказал Путин.

Он уверен, что все цели и задачи в войне будут "достигнуты". Однако о каких именно целях идет речь, Путин не рассказал.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

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