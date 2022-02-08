Приложение для знакомств заблокировало "афериста из Тиндера" после обличительного фильма от Netflix

Мошенник выманил у женщин 10 млн дол.
Приложение для знакомств Tinder заблокировало мошенника Саймона Леваева после показа документальной ленты от Netflix – The Tinder Swindler о поступках злоумышленника.
Об этом сообщило издание Variety.
Netflix 2 февраля показал документальный фильм The Tinder Swindler ("Аферист из Tinder"). Это история о мошеннике Саймоне Леваеве, который назывался ранее Шимон Хают. Мужчина в приложении для знакомств представлялся богачом, в частности, сыном большого бриллиантового магната и таким образом выманил у разных женщин 10 млн дол. При этом он избежал наказания.
"Мы провели внутреннее расследование и можем подтвердить, что Саймон Леваев больше не активен в Tinder ни под одним из своих известных псевдонимов", – сообщили в Tinder.
Хотя Tinder забанил мошенника, он до сих пор имеет аккаунт в Instagram с более чем 200 тыс. подписчиков. В своих сториз в Instagram Хают сказал, что готовится рассказать свою версию истории, однако впоследствии удалил свое сообщение.
В 2015 году Саймон попал на два года в финскую тюрьму за мошенничество, а после освобождения 2017 вернулся в Израиль. В 2019 году Хают побывал в израильской тюрьме – провел там пять месяцев из 15-месячного срока. Он выманивал у женщин наличные деньги и кредитные карты, рассказывая, что его жизнь якобы в опасности.
На сегодняшний день он живет в родном Израиле. Судя по инстаграм-сторис образ жизни у мужчины ничуть не изменился. В своем последнем посте он позирует на фоне красного феррари с надписью "Неважно, что люди думают о тебе, всегда продолжай петь свою собственную песню".
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина познакомилась с мужчиной в Tinder, а на первом свидании его дерзко ограбила.
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