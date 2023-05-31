Применили копья и стрелы: в Бразилии произошли столкновения полиции с индейцами (видео)

Представители коренных народов протестуют против законопроекта, который может лишить земли их предков охраняемого статуса.

Возле Сан-Паулу, крупнейшего города Бразилии, демонстранты, представляющие коренные народы страны, заблокировали главную автомагистраль горящими шинами и использовали луга и стрелы, чтобы противостоять полиции, разогнавшей их слезоточивым газом.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел на фоне протестов против законопроекта, который может лишить местных индейцев права получить охраняемый статус земель их предков.

Изменения в законодательство позволят создать резервацию только на землях, занятых коренными общинами до 1988 года, когда Бразилия приняла свою Конституцию.

Создание резервации предоставляет общинам коренного населения правовую защиту, которая может сдерживать нелегальных лесорубов и золотоискателей от вторжений на их земли.

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Эти показатели резко возросли при управлении бывшего президента Жаира Болсонара, призвавшего к коммерческому сельскому хозяйству и добыче полезных ископаемых даже в признанных резервациях.

Лидеры коренного населения хотят, чтобы президент Луис Инасио Лула да Силва, победивший Болсонару на прошлогодних выборах, защитил около 300 территорий, определенных много лет назад, но до сих пор официально не признанных.

Группы коренного населения со всей страны запланировали неделю протестов у Конгресса в столице Бразилиа.

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