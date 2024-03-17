Применит ли Вашингтон ленд-лиз для Украины: британский полковник рассказал о настроениях в США

Полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант считает, что в Белом доме все еще существует неопределенность относительно того, как эффективно противостоять России, не провоцируя ядерный ответ.

Обеспокоенность по поводу ядерного оружия, которым пугает глава Кремля Путин, является важным фактором, формирующим подход США к военной поддержке Украины.

Об этом Глен Грант сказал в интервью на телеканале "Эспрессо".

Относительно Конгресса, по словам полковника, и его политического ландшафта, он отражает последствия влияния России на протяжении последних двух десятилетий. И Дональд Трамп – кандидат в президенты – является ответом на это.

"Трамп настолько силен в Республиканской партии, что, кажется, многие из его сторонников просто не будут делать ничего против него, что бы он себе не задумал", — сказал полковник.

Грант назвал две большие проблемы поддержки Украины.

"Сейчас Белый дом все еще сохраняет возможность вводить дальнейшие санкции, и он вполне может это сделать. Только на прошлой неделе они обнаружили дополнительные 300 млн долларов, которые были сэкономлены в рамках других контрактов. Однако я не предполагаю, что США как-нибудь отойдут от своих нынешних действий" "По всей вероятности, они будут продолжать делать все то же, пытаясь получить дополнительное финансирование и ресурсы. Маловероятно, что они развернут свои войска в Украине, если только Путин непосредственно не нападет на НАТО. Это для меня кажется очевидным", — пояснил он.

Что касается Европы, то, по словам полковника, французский президент Эммануэль Макрон пытается позиционировать себя как ведущего лидера. Он оказывает значительное давление на других относительно поддержки Украины, что является положительным моментом, поскольку кто-то давно должен принять такие меры.

А у канцлера Германии Олафа Шольца есть тенденция громко говорить, но без особых последствий, тогда как действия Макрона в прошлом также не всегда соответствовали его риторике.

"Поэтому нужно подождать и посмотреть, перерастут ли его недавние заявления в конкретные действия. Что касается Британии, то, несмотря на нехватку военных ресурсов, она все еще обладает значительными финансовыми возможностями. Недавно министр иностранных дел Кэмерон посетил Германию, чтобы договориться о покупке ракет дальнего совета Действия: Видим, что Великобритания остается активной и стремится играть ведущую роль в текущих усилиях, однако будущее остается неопределенным. в периоде неопределенности", – рассказал эксепрт.

Он добавил, что во время войны существует вероятность развертывания иностранных войск на территории Украины, особенно когда речь идет о военной подготовке украинских бойцов.

"Вооруженные Силы Украины остро нуждаются в поддержке в подготовке солдат внутри страны. Каждый раз, когда им приходится разворачивать войска где-нибудь, они теряют драгоценное время на транспортировку и организацию — время, которое сейчас имеет решающее значение. Итак, да, войска партнеров потенциально могут прийти в Украину ", – считает полковник.

Также, по его словам, значительная потребность в европейских штабных офицерах, которые помогут Генеральному штабу в планировании и организации.

"Именно европейских, ведь я считаю, что их культура и концепции более близки к украинской, чем к примеру американские, и европейцы, вероятно, лучше понимают деятельность Генерального штаба Украины. Однако в долгосрочной перспективе трудно предусмотреть возможность введения войск в Украину. Что касается краткосрочной перспективы", нам придется ждать и наблюдать за действиями Франции. Остается неопределенным, будут ли их действия только разговорами или реальной реализацией", — добавил он.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что президент РФ Владимир Путин боится войны с НАТО, хотя и пытается запугать западные общества. Так он стремится умерить их действия.

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