Пример Путина: Китай заявил, что проводит «СМО» у Тайваня

Китайские корабли. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Китай объявил о проведении специальной морской операции в районе Тайваня.

Об этом пишет китайское провластное издание Global Times.

«В субботу Китай начал специальную операцию по охране морских правопорядков в водах к востоку от острова Тайвань», — говорится в сообщении.

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К операции привлекается несколько морских ведомств, служб навигации и спасательного обеспечения.

Этот шаг называют «ответом на одностороннее объявление Японией и Филиппинами переговоров о делимитации морских зон» на востоке китайского острова Тайвань. Пекин считает это «серьезным нарушением территориального суверенитета и морских прав и интересов Китая».

Как уточняет Bloomberg, речь идет об ответе Пекина на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами о переговорах по морским границам в этом районе и углублении оборонного сотрудничества.

Трения возникли из-за встречи на прошлой неделе между премьер-министром Японии Санаэ Такаити и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Маркос заявил, что обе страны разделяют обязательства по укреплению морской безопасности.

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Обе страны вызвали гнев Пекина недавними заявлениями по Тайваню. Лидер Филиппин заявил в прошлом месяце, что его страна, вероятно, вмешается в случае конфликта из-за Тайваня из-за его близости с островом, тогда как лидер Японии заявила, что вторжение Китая на Тайвань может оправдать отправку войск Японией.

Напомним, что в начале этого года глава КНР Си Цзиньпин пообещал захватить Тайвань.

Ранее сообщалось, что Китай отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы изучить реалии ведения современной войны и приобрести боевой опыт, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Почему исторически враждуют Тайвань и Китай — читайте по ссылке.

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