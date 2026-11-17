Министр обороны Великобритании Вес Стритинг / © UK Parliament

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Министр обороны Великобритании Вес Стритинг прокомментировал удар Украины по Керченскому мосту, назвав его очередным свидетельством украинской изобретательности и решительности защищаться от российской агрессии.

Об этом Стритинг сказал журналистам, передает Радио Свобода.

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«Думаю, мы только что увидели еще один пример украинской изобретательности и твердой решимости Украины защищаться от российской агрессии», — сказал Стритинг.

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Он добавил, что союзники и партнеры «стоят бок о бок с Украиной в этой борьбе». По словам министра, Великобритания будет продолжать поддерживать Украину.

Ожидание от «Рамштайна»

Стритинг также отметил, что ожидает объявление новых пакетов военной помощи Украине во время заседания Контактной группы по обороне Украины — «Рамштайна». Встречу в Брюсселе сопредседателяют Великобритания и Германия.

Министр подчеркнул важную роль Соединенных Штатов в поддержке Киева, в частности, в обмене разведданными, мобилизации ресурсов и дипломатических усилиях президента Дональда Трампа.

Крымский мост испытал критические разрушения: что известно

Удар по Крымскому мосту произошел ночью на 17 ноября. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение объекта, используемого Россией для логистики между оккупированным Крымом и материковой частью страны.

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