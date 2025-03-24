Примет ли участие Китай в миротворческих силах в Украине: официальное заявление

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине".

Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о том, что представители КНР обсуждают участие страны в миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Китая Го Цзякунь, передает "Укринформ".

"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", – сказал Го, комментируя сообщение СМИ, что Китай якобы рассматривает возможность направления миротворцев в Украину.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине", как в КНР называют развязанную Россией войну.

Ранее издание Welt am Sonntag сообщало, что китайские дипломаты в Брюсселе обсуждают участие Китая в миротворческих силах в Украине. Такой шаг, вероятно, может оказать поддержку Европы, которая потенциально повлияет на Россию.

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