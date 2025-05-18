Примирение в Ватикане: Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки

Встреча в Ватикане / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Сегодня, 18 мая, в Ватикане прошла интронизация нового Папы Римского Льва XIV.

На церемонию прибыли президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Также там находился вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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На фото видно, что они пожимают друг другу руки и улыбаются.

Зеленский и Вэнс встретились в Ватикане / © Getty Images

В прошлый раз встреча была не столь любезна и завершилась перепалкой в Овальном кабинете.

Напомним, Зеленский и Вэнс последний раз встречались в Белом доме в феврале, когда между ними вспыхнул спор по поводу войны РФ против Украины. Тогда от слов вице-президента США, что он знает ситуацию в Украине заочно, Зеленский не сдержался и выругался.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что спор с лидером Украины Владимиром Зеленским во время визита украинского президента в Овальный кабинет был частью стратегии давления на Украину.

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