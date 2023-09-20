Примирить Израиль и Саудовскую Аравию: что получат США и зачем это Байдену

До прорыва еще далеко, но потенциальные выгоды уже обсуждаются.

Администрация Байдена настойчиво пытается заключить "большое соглашение" на Ближнем Востоке, включающее нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, рассчитывая на то, что США могут извлечь большую выгоду, если смогут преодолеть серьезные препятствия.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Reuters, в котором проанализирована выгода США от заключения соглашения на Ближнем Востоке.

Помощники президента Джо Байдена сделали этот дипломатический толчок внешнеполитическим приоритетом, несмотря на разную степень скептицизма экспертов относительно того, подходят ли время, условия и нынешнее региональное лидерство для мегасоглашения, которое может изменить геополитику Ближнего Востока.

Это знаменует собой резкий поворот для президента, который большую часть своего срока уклонялся от более глубокого дипломатического участия в решении проблем региона, что вызывает вопрос о том, почему он взял на себя обязательство достичь столь сложной цели, что он от этого получит и не заплатит ли он слишком высокую цену в результате.

Попытка наладить отношения между древними врагами Израилем и Саудовской Аравией является центральной темой сложных переговоров, включающих в себя обсуждение гарантий безопасности со стороны США и помощи в области гражданской ядерной энергетики, к которой стремится Эр-Рияд, а также израильских уступок палестинцам, как утверждают люди. знакомы с ситуацией.

Хотя американские чиновники настаивают на том, что до прорыва еще далеко, в частных разговорах они говорят о потенциальных выгодах, включая устранение возможной точки вспышки в арабо-израильском конфликте, укрепление регионального оплота против Ирана и противодействие вторжению Китая в Персидский залив. Байден также одержал бы внешнеполитическую победу, поскольку стремится переизбраться на второй срок в ноябре 2024 года.

"Многое может пойти не так, но если это произойдет, это может быть самым высоким внешнеполитическим достижением", — сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель руководителя национальной разведки США по Ближнему Востоку, который сейчас работает в Атлантическом совете.

Окно возможностей?

Хотя график остается неопределенным, помощники Байдена считают, что может появиться критически важное окно для заключения соглашения до того, как президентская кампания поглотит его повестку дня, говорят источники.

Но американские чиновники признают, что существует так много камней преткновения, что у них нет никаких гарантий успеха. Израильско-саудовские переговоры ведутся с участием эмиссаров Байдена в качестве посредников.

“Мы активно разговариваем, – сказал один американский чиновник на условиях анонимности. — Но пока нет даже набора принципов того, как будет выглядеть соглашение”.

Несмотря на это помощники Байдена начали информировать ключевых законодателей, говорят люди, знакомые с ходом переговоров. Основное внимание уделяется коллегам-демократам Байдена, осуждающим Саудовскую Аравию за нарушение прав человека, но чья поддержка будет необходима, если любое соглашение потребует одобрения Конгресса.

Сочетание элементов, управляющих администрацией, включает в себя чувство насущности усилий Китая обрести стратегический плацдарм в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, а также желание США наладить связи с Эр-Риядом, который Байден когда-то пообещал сделать "парией".

Объединение военных сил Израиля и Саудовской Аравии может помочь формализовать сотрудничество против Ирана, общего врага, которого Вашингтон хочет сдерживать.

Администрация также стремится восстановить региональное лидерство, чтобы удержать Саудовскую Аравию и другие нефтяные государства Персидского залива от дальнейшего удаления от усилий, направленных на изоляцию производящей энергоносители России из-за войны в Украине, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Кроме того, нормализация отношений понравится произраильским избирателям на выборах и усложнит республиканцам нападки на него из-за сложных отношений с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит с вице-президентом США Джо Байденом во время подписания Байденом гостевой книги в резиденции премьер-министра в Иерусалиме, 9 марта 2010 года/Associated Press

Хотя внешняя политика редко влияет на выборы в США, Байден, которому предстоит борьба за переизбрание с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, может быть, думает о своем наследии.

"Это было бы большим делом, но вопрос в том, сколько Байден готов за нее заплатить", — сказал Аарон Дэвид Миллер, бывший участник переговоров на Ближнем Востоке, который сейчас работает в Фонде Карнеги за международный мир.

Требования Саудовской Аравии

Среди вызовов – удовлетворить требования наследного принца Мухаммеда бин Салмана, фактического правителя Саудовской Аравии.

Сообщается, что он стремится заключить договор типа НАТО, который обязывает США защищать королевство в случае нападения, а также хочет получить современные вооружения и помощь в реализации гражданской ядерной программы.

От израильтян саудовцы требуют значительных уступок палестинцам, чтобы сохранить перспективы государственности, на чем также настаивает Байден, но на что ультраправое правительство Нетаньяху не проявляет особой готовности уйти.

Улучшение американо-саудовских отношений столкнется с сопротивлением в Конгрессе, где многие критично относятся к принцу из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году и вмешательства Эр-Рияда в Йемене.

Журналист Джамаль Хашогги/Associated Press

"Я, безусловно, очень осторожно отношусь к оборонному договору, который обязывает Соединенные Штаты встать на защиту правительства Саудовской Аравии, которое доказало свое невероятно безответственное поведение в регионе", — сказал сенатор Крис Мерфи в интервью агентству Reuters.

Мерфи, демократ в сенатском комитете по международным отношениям, сказал, что он выступает за нормализацию израильско-саудовских отношений и готов рассмотреть любое более широкое соглашение, но его нелегко будет убедить.

Однако Джаред Кушнер, который при Трампе возглавлял три арабо-израильских соглашения, известные как Соглашения Авраама, призвал своего тестя рассмотреть возможность поддержки усилий Байдена, чтобы оправдать репутацию Трампа на Ближнем Востоке, по словам человека, знакомого с ходом дискуссии.

Для Нетаньяху дипломатические отношения с Саудовской Аравией, хранителем двух святых святынь ислама, стали бы долгожданным призом, который мог бы поощрить другие мусульманские государства последовать его примеру, а также проложить путь для расширения экономической интеграции Израиля на Ближнем Востоке.

Но коалиция Нетаньяху, скорее всего, будет сопротивляться чему-то большему, чем скромные жесты в пользу палестинцев, что может сорвать любое соглашение о нормализации.

Переговоры Байдена по Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября могут дать представление о том, как далеко он готов войти.

Как и принц, Нетаньяху не сделал ничего, чтобы развеять впечатление, что он предпочел бы иметь дело со вторым президентством Трампа, что повышает вероятность того, что они могут дождаться результатов выборов.

Если время истекает, администрации, возможно, придется согласиться на более ограниченное соглашение или попытаться согласовать контуры будущего соглашения, говорят эксперты.

Тогда идея будет заключаться в том, чтобы согласовать детали позже, если Байден выиграет второй срок.

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