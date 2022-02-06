Принц Эндрю даст показания под присягой по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Принц Эндрю даст показания под присягой по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Истица утверждает, что герцог Йоркский якобы трижды изнасиловал ее в 2001 году.

Принц Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II и герцог Йоркский, в следующем месяце даст показания под присягой в рамках гражданского дела о сексуальном домогательстве.

Об этом сообщает Daily Telegraph.

Отмечается, что допрос монарха состоится 10 марта в "нейтральном месте" в Лондоне. По данным издания, обе стороны договорились о дате после ряда споров насчет графика.

"Герцог Йоркский будет вынужден сделать заявление под присягой адвокатам, представляющим Вирджинию Джуффре, которая прилетит из США, чтобы лично допросить Эндрю", — говорится в материале.

Напомним, что американка Джуффре судится с герцогом в Нью-Йорке. Истица утверждает, что в подростковом возрасте ее продали монарху через сексуального преступника Джеффри Эпштейна, умершего в тюрьме в 2019 году, и подругу Эндрю из Оксфорда Гислен Максвелл.

Принц якобы трижды изнасиловал 17-летнюю Джуффре в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна в Карибском море.

Ожидается, что защитники истицы Дэвид Бойс и Сигрид МакКоули будут допрашивать сына Елизаветы II в течение двух дней, после чего пообщаются с Шукри Уокер, утверждающей, что видела герцога и Джуффре в ресторане в марте 2001 года, и с экс-помощником принца Робертом Эштоном Олни.

80-летний Бойс, имеющий репутацию "крупнейшего собирателя показаний" в современном американском правосудии, сказал, что с нетерпением ожидает "конфронтации" с герцогом.

Сын Елизаветы II может предстать перед судом из-за иска в сексуальном насилии | Новости мира

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