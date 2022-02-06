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Принц Эндрю даст показания под присягой по делу об изнасиловании несовершеннолетней

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Принц Эндрю даст показания под присягой по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Принц Эндрю / Getty Images

Истица утверждает, что герцог Йоркский якобы трижды изнасиловал ее в 2001 году.

Принц Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II и герцог Йоркский, в следующем месяце даст показания под присягой в рамках гражданского дела о сексуальном домогательстве.

Об этом сообщает Daily Telegraph.

Отмечается, что допрос монарха состоится 10 марта в "нейтральном месте" в Лондоне. По данным издания, обе стороны договорились о дате после ряда споров насчет графика.

"Герцог Йоркский будет вынужден сделать заявление под присягой адвокатам, представляющим Вирджинию Джуффре, которая прилетит из США, чтобы лично допросить Эндрю", — говорится в материале.

Напомним, что американка Джуффре судится с герцогом в Нью-Йорке. Истица утверждает, что в подростковом возрасте ее продали монарху через сексуального преступника Джеффри Эпштейна, умершего в тюрьме в 2019 году, и подругу Эндрю из Оксфорда Гислен Максвелл.

Принц якобы трижды изнасиловал 17-летнюю Джуффре в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна в Карибском море.

Ожидается, что защитники истицы Дэвид Бойс и Сигрид МакКоули будут допрашивать сына Елизаветы II в течение двух дней, после чего пообщаются с Шукри Уокер, утверждающей, что видела герцога и Джуффре в ресторане в марте 2001 года, и с экс-помощником принца Робертом Эштоном Олни.

80-летний Бойс, имеющий репутацию "крупнейшего собирателя показаний" в современном американском правосудии, сказал, что с нетерпением ожидает "конфронтации" с герцогом.

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