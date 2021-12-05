Принцесса Нидерландов Беатрикс заразилась коронавирусом: что известно

В конце следующего месяца принцессе исполнится 84 года.

Принцесса Беатрикс, бывшая королева Нидерландов, самоизолировалась после того, как получила положительный результат теста на COVID-19.

Об этом со ссылкой на нидерландскую Государственную информационную службу (RVD) в субботу, 4 декабря, сообщает Eindhovens Dagblad.

Принцессу, которой в конце следующего месяца исполнится 84 года, проверили на коронавирус после жалоб на незначительный насморк.

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По данным издания, сейчас она находится в замке Дракенстейн, расположенном недалеко от села Лаге-Вуурше в муниципалитете Баарн, и "придерживается правил жизни людей, имеющих положительный результат теста".

В прошлый понедельник экс-королева Нидерландов вернулась из Кюрасао, где находилась с рабочим визитом. Во время выступления на острове принцесса Беатрикс рассказала, что уже получила бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Отмечается, что нидерландская принцесса в июне этого года перенесла операцию из-за холестеатомы левого уха.

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