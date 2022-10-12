Принесены в жертву с кляпом во рту: в Белизе ученые обнаружили останки цивилизации мая

В Белизе американские ученые обнаружили останки многих людей. Известно, что погребение было массовым и для того, чтобы принести в жертву богу дождя.

В Белизе ученые обнаружили останки цивилизации мая. Десятки людей были похоронены для того, чтобы принести их в жертву богу дождя. Перед смертью им, вероятно, заткнули рот, поскольку на зубах были найдены остатки синих нитей.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

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Как отмечается, американские ученые изучают первую сотню погибших, тела которых обнаружили в Белизе. В ходе научных исследований стало известно, что людей, вероятно, принесли в жертву богу дождя.

На зубах умерших людей обнаружили остатки синих хлопчатобумажных волокон. Ученые считают, что материю использовали как кляп. Однако кляп в рот вставляли не всем жертвам, а только некоторым.

"Будущие исследования предоставят более широкий контекст для интерпретации этих данных", — подчеркнули ученые.

Напомним, что в Палестине фермер хотел посадить дерево, а нашел византийскую мозаику.

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