Принесены в жертву с кляпом во рту: в Белизе ученые обнаружили останки цивилизации мая

В Белизе американские ученые обнаружили останки многих людей. Известно, что погребение было массовым и для того, чтобы принести в жертву богу дождя.
В Белизе ученые обнаружили останки цивилизации мая. Десятки людей были похоронены для того, чтобы принести их в жертву богу дождя. Перед смертью им, вероятно, заткнули рот, поскольку на зубах были найдены остатки синих нитей.
Об этом пишет издание Heritage Daily.
Как отмечается, американские ученые изучают первую сотню погибших, тела которых обнаружили в Белизе. В ходе научных исследований стало известно, что людей, вероятно, принесли в жертву богу дождя.
На зубах умерших людей обнаружили остатки синих хлопчатобумажных волокон. Ученые считают, что материю использовали как кляп. Однако кляп в рот вставляли не всем жертвам, а только некоторым.
"Будущие исследования предоставят более широкий контекст для интерпретации этих данных", — подчеркнули ученые.
Напомним, что в Палестине фермер хотел посадить дерево, а нашел византийскую мозаику.
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