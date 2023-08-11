Принимала участие в акции против лайнера с россиянами: в Грузии оштрафовали украинку

Украинку Марину Чобанян, участвовавшую в акции против российского лайнера, суд Батуми оштрафовал на 2 тысячи лари (примерно 28 300 гривен).

Об этом сообщает информационный портал "Новости – Грузия".

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Примечательно, что батумский городской суд снял с гражданки Марины Чобанян обвинение в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка во время акции против корабля с российскими туристами 31 июля. При этом ее признали виновной в "неповиновении законному требованию полиции".

Как пострадавшая объяснила в суде, безосновательное задержание произошло настолько агрессивным и внезапным, что первое время она находилась в шоке и не поняла, что происходит. Так, Чобанян инстинктивно начала отмахиваться руками.

Впрочем, суд не принял во внимание его аргументы. По словам судьи, она не имела права "бить полицейских". Правда, потом он исправился, сказав "не имела права махать руками полицейских".

"Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неповиновении "законному требованию" полиции, которая не смогла доказать оснований для своих действий. Суд, сняв обвинения в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается "законное требование"?" – заявила Чобанян.

Напомним, ранее в грузинском порту Батуми на акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами был задержан еще один гражданин Украины. Правоохранители арестовали Дмитрия Зеркесского, его местонахождение до сих пор неизвестно.

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