Принц Гарри о России и возвращении в армию / © AP

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Младший сын британского короля принц Гарри заявил, что вернется в армию, если угроза со стороны Москвы перерастет в прямое столкновение. Во время поездки в Украину герцог Сассекский предупредил, что угроза войны должна заставить нас всех нервничать, и заверил, что на 100% будет в войске, чтобы послужить своей стране.

Об этом пишет The Telegraph.

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Принц Гарри прокомментировал войну в Украине и сказал, при каком условии вернется в армию

Во время неанонсированного визита во Львов и общения с украинскими военными 42-летний принц Гарри подчеркнул, что без колебаний вернется в ряды Вооруженных сил Великобритании в случае необходимости.

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Слова герцога прозвучали на фоне громких предостережений оборонительного командования о том, что Соединенному Королевству стоит серьезнее готовиться к вероятной войне с Россией, которая показывает силу у европейских границ.

Сам принц убежден, что западным государствам есть чему поучиться у украинцев:

«Есть многое, чему мы можем научиться у Украины. Я думаю, есть многое, чему весь мир может научиться у Украины. Если попросят снова подписать контракт, если возникнет такая потребность, я на 100 процентов буду там, чтобы служить своей стране бок о бок со своими побратимами-ветеранами и военнослужащими», — заявил принц Гарри.

Он также отметил, что Великобритания фактически находится в состоянии конфликта с Россией уже на протяжении последнего десятилетия.

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«То, что в нас не летят дроны, пули и ракеты, не значит, что мы не воюем».

По его мнению, Европа наконец-то «проснулась перед угрозой» со стороны России, однако наибольшее беспокойство вызывает другая опасность — то, что континент может обернуться сам против себя вместо того, чтобы объединить усилия для противодействия агрессии.

В ходе разговора герцог подверг жесткой критике подход президента США Дональда Трампа к войне в Украине, подчеркнув, что позиция Белого дома не отражает взглядов более широкого американского общества.

За плечами у Гарри 10 лет военной карьеры, которую он завершил в 2015 году. Герцог дважды отправлялся в боевые командировки в Афганистан как пилот ударного вертолета Apache и дослужился до звания капитана.

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© Фото EPA/UPG

© Фото EPA/UPG

© Фото EPA/UPG

© Фото EPA/UPG

После службы он посвятил себя поддержке защитников и ветеранов. В 2014 году принц основал «Игры непокоренных» — международные соревнования, которые помогают раненым, травмированным и больным военнослужащим восстанавливаться с помощью спорта.

На днях принц Гарри пообещал украинским военным, что привезет «Игры непокоренных» в Украину, как только она выиграет войну.

Принц Гарри снова приехал в Украину

Напомним, принц Гарри снова совершил неанонсированный визит в Украину — это уже четвертое путешествие герцога Сассекского во время полномасштабной войны. О его нахождении во Львове стало известно 15 ноября из публикаций участников мероприятий и подтверждения главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

В течение 13-14 ноября младший сын короля Чарльза принял участие в первой международной конференции по военной травме на базе реабилитационного центра Superhumans Center. Мероприятие было посвящено полному пути восстановления пострадавших от войны: от эвакуации и хирургии до протезирования, реабилитации и ментального здоровья.

В своем выступлении принц Гарри отметил теплый прием в Украине и отметил важность сохранения единства между гражданскими, ветеранами и ранеными, которые исцеляются вместе не только от ран, но и через общий опыт.

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