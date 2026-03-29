Принц Ирана в изгнании предостерег Трампа от переговоров с Тегераном

Реза Пахлави / © Associated Press

Сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана Реза Пахлави считает, что мирные переговоры с действующим руководством страны не устранят угрозу Соединенным Штатам.

Об этом пишет агентство Reuters.

Он предупредил, что переговоры о мире с действующими лидерами Ирана только отложат угрозу для американцев на неопределенный срок, и добавил, что снова призывает иранцев к массовым протестам.

«Единственное, на что можно рассчитывать у остатков этого режима, это выигрыш времени, обман и кражи. Они никогда не будут честными или настоящими партнерами по делу мира», — сказал он.

Пахлави убежден, что режим будет тянуть время, будет делать вид, что ведет переговоры, а затем вернется к своим предыдущим методам угроз Америке, ее безопасности и ее интересам.

Война против Ирана — последние новости

Дональд Трамп активно продвигает идею неизбежного мирного урегулирования конфликта с Ираном, заявляя о готовности Тегерана к уступкам. Он утверждает, что Исламская Республика военно разгромлена и «умоляет» о соглашении, но боится внутренней реакции собственного народа. В то же время, ситуация остается напряженной: в регион направляются тысячи американских военных, что создает риск перехода к затяжной наземной операции, которая может взорвать предвыборные обещания Трампа прекратить «вечные войны».

Трамп объявил, что США приостанавливают на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.

23 марта Трамп сообщил, что США не будут обстреливать иранские энергетические объекты в течение 5 дней.

Затем он сказал, что США ведут переговоры с Ираном, а именно с «правильными людьми». По словам Трампа, в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

«Они сказали: чтобы показать вам, что мы серьезно настроены и надежны — мы дадим вам 8 судов с нефтью», — заявил он.