Принудительно вывезенных из ОРДЛО предлагают разместить в российском Заполярье

Российские журналисты обратили внимание, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для РФ фиаско.
В России принудительно вывезенных с оккупированного Донбасса людей предлагают разместить на крайнем севере.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о готовности региона принять вывезенных людей из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
Как пишет "Новая газета", о готовности принять жителей ОРДЛО также заявили Архангельская область и Якутия. Но журналисты обратили внимание, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для России фиаско.
"В 2014 году людей тоже везли на север, и многие из них ничего не знали ни об особенностях климата, ни о дороговизне жизни в здешних краях. Почти все отвечали: о том, что среди лета в Мурманске плюс шесть градусов, их просто никто не предупреждал", — отмечается в статье.
"Новая газета" отмечает, что обещанной высокооплачиваемой работы не хватило на всех. Кроме того, не все прибывшие хотели или могли работать на горнорудных предприятиях.
"Причем половина зарплаты — это "полярки", которые надо зарабатывать годами. А жить хочется сейчас, и в магазине не расплатишься обещаниями", — отмечают журналисты.
Поэтому ровно половина приехавших в Мурманск, вернулись обратно в Украину, но уже за свой счет.
Ранее сообщалось, что принудительно вывезенным в Россию жителям Донбасса не хватает мест в отелях.
Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела на Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов.
В этот же день внезапно главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей ОРДЛО в Россию.
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