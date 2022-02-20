Принудительно вывезенных из ОРДЛО предлагают разместить в российском Заполярье

Российские журналисты обратили внимание, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для РФ фиаско.

В России принудительно вывезенных с оккупированного Донбасса людей предлагают разместить на крайнем севере.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о готовности региона принять вывезенных людей из самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Как пишет "Новая газета", о готовности принять жителей ОРДЛО также заявили Архангельская область и Якутия. Но журналисты обратили внимание, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для России фиаско.

"В 2014 году людей тоже везли на север, и многие из них ничего не знали ни об особенностях климата, ни о дороговизне жизни в здешних краях. Почти все отвечали: о том, что среди лета в Мурманске плюс шесть градусов, их просто никто не предупреждал", — отмечается в статье.

"Новая газета" отмечает, что обещанной высокооплачиваемой работы не хватило на всех. Кроме того, не все прибывшие хотели или могли работать на горнорудных предприятиях.

"Причем половина зарплаты — это "полярки", которые надо зарабатывать годами. А жить хочется сейчас, и в магазине не расплатишься обещаниями", — отмечают журналисты.

Поэтому ровно половина приехавших в Мурманск, вернулись обратно в Украину, но уже за свой счет.

Ранее сообщалось, что принудительно вывезенным в Россию жителям Донбасса не хватает мест в отелях.

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела на Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов.

В этот же день внезапно главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей ОРДЛО в Россию.

Читайте также:

В ОРДЛО после принудительного вывоза населения объявили мобилизацию

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.