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Принудительное приземление самолета в Минске: послы ЕС разрешат ввести санкции против режима Лукашенко

Принудительное приземление самолета в Минске: послы ЕС разрешат ввести санкции против режима Лукашенко

Associated Press

Под санкции попадут более 70 белорусских чиновников.

Послы Евросоюза 16 июня разрешат ввести санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и политические репрессии.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что под санкции попадут 7 компаний и более 70 белорусских чиновников — их активы заморозят и запретят выдавать европейские визы.

Накануне руководитель компании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, как пилотов заставили посадить самолет. По его словам, экипаж неоднократно просил связаться с диспетчерским центром в Варшаве после того, как получил сообщение о якобы бомбе на борту. Впрочем, в белорусском диспетчерском центре пилотам отказали и пригрозили, что взрыв произойдет, если они покинут белорусское воздушное пространство.

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Напомним, 23 мая пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, заставили сесть в Минске — тогда задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу. Сейчас их держат в белорусских тюрьмах.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.

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