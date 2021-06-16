Принудительное приземление самолета в Минске: послы ЕС разрешат ввести санкции против режима Лукашенко

Под санкции попадут более 70 белорусских чиновников.

Послы Евросоюза 16 июня разрешат ввести санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и политические репрессии.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что под санкции попадут 7 компаний и более 70 белорусских чиновников — их активы заморозят и запретят выдавать европейские визы.

Накануне руководитель компании Ryanair Майкл О'Лири рассказал, как пилотов заставили посадить самолет. По его словам, экипаж неоднократно просил связаться с диспетчерским центром в Варшаве после того, как получил сообщение о якобы бомбе на борту. Впрочем, в белорусском диспетчерском центре пилотам отказали и пригрозили, что взрыв произойдет, если они покинут белорусское воздушное пространство.

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Напомним, 23 мая пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, заставили сесть в Минске — тогда задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу. Сейчас их держат в белорусских тюрьмах.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.

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