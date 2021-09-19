Принуждал к оральному сексу: мужчина на протяжении 9 месяцев насиловал свою 8-летнюю соседку

Принуждал к оральному сексу: мужчина на протяжении 9 месяцев насиловал свою 8-летнюю соседку

Пострадавшая живет в одном подъезде с подозреваемым.

В Самарской области России мужчина на протяжении 9 месяцев насиловал свою 8-летнюю соседку.

Об этом сообщает samara.kp.ru.

Как стало известно российской полиции, с 1 января по 6 сентября 2021 года 39-летний сварщик принуждал маленькую 8-летнюю девочку к оральному сексу. Развратные действия он совершал прямо у себя в квартире. Пострадавшая живет в одном подъезде с подозреваемым.

Сейчас злоумышленник задержан. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Черкасской области отчим изнасиловал 12-летнюю девочку.

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