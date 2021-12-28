Принял виагру, а она не захотела секса: 80-летний мужчина на Рождество убил жену

Принял виагру, а она не захотела секса: 80-летний мужчина на Рождество убил жену

По данным итальянских СМИ, женщина была родом из Молдовы или Украины.

В Италии в поселке Фанано-ди-Градара в провинции Пезаро-е-Урбино 80-летний мужчина убил 61-летнюю жену, потому что та отказалась заняться с ним сексом.

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Об этом сообщают итальянские издания ilfattoquotidiano.it и gds.it.

Убил из-за отказа заняться с ним сексом на Рождество

По данным издания, трагедия произошла в ночь на 26 декабря. Подозреваемый Вито Канджини рассказал полиции, что женщина обещала заняться сексом на Рождество, однако отказала.

"Она мне обещала, я даже принял виагру. Однако потом она сказала "нет" и ушла спать. Я больше не мог это терпеть", — цитируют итальянские издания слова подозреваемого в убийстве.

Покойная была родом из Молдовы или Украины

Известно, что после этого мужчина выхватил нож и зарезал 61-летнюю жену. Итальянские издания сообщают, что покойную звали Наталья Киричок. Она прожила 20 лет в Италии, где работала в ресторане. Пока точно неизвестно, откуда родом была покойная. Одни СМИ утверждают, что из Молдовы, другие – из Украины.

Мужчина позвонил работодателю покойной и обо всем рассказал

Покойная работала в одном из итальянских ресторанов. На другой день она не пришла на работу. Тогда подозреваемый позвонил ее работодателю и сообщил, что "Наталья больше никогда вернется, потому что он ее убил". Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли правоохранители, которые обнаружили тело окровавленного женщины в спальне.

Подозреваемый постоянно ревновал жену

Подозреваемый в содеянном признался, 80-летнего мужчину задержали и отправили в тюрьму. Его адвокат настаивает на психиатрической экспертизе, поскольку считает, что убийство произошло из-за того, что женщина отказала ему в интиме. СМИ отмечают, что Вито Канджини постоянно ревновал свою жену и обвинял ее в семейных изменах.

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