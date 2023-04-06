Приняли решение по всем вопросам: подробности 6-часового разговора Путина и Лукашенко, который был за "закрытой дверью"

В среду, 5 апреля, белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел к российскому диктатору Владимиру Путину, где они в Кремле провели долгий разговор. Переговоры продолжались более 6 часов.

Об этом сообщает провластное государственное издание Беларуси Белта.

"Лукашенко и Путин в ходе переговоров накануне заседания Высшего государственного совета Союзного государства приняли решение по всем вопросам. Общение лидеров длилось более 6 часов и завершилось около 2:15 уже 6 апреля. Обсуждали и вопросы, не входящие в повестку дня заседания ВДР", — говорится в сообщении.

В ходе заседания Высшего государственного совета, как передают белорусские СМИ, Лукашенко назвал переговоры "результативными". По его словам, он и Путин достигли согласия "по всем вопросам (а их было более десятка)".

"Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Большее внимание уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства. Это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их было больше десятка, мы пришли согласия.Конечно, мы особо не раскрываем тематики.Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите ", — заявил "президент" Беларуси.

В Кремле разговор Лукашенко и Путина назвали "содержательным и долгим".

Напомним, 5 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с двухдневным визитом в Москву. 6 апреля Лукашенко принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства и союзных программ. Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства.

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