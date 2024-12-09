Приобретение Twitter Маском привело к значительному падению стоимости соцсети: что может спасти ситуацию

Бизнесмен Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter в 2022 году за 44 миллиарда долларов. Однако с тех пор ее стоимость значительно снизилась.

Об этом пишет Axios.

Сейчас ее стоимость снизилась до всего 12,3 миллиарда, что означает падение более чем на 70%. Однако существует вероятность, что ситуация изменится благодаря Grok – новому искусственному интеллекту от xAI. Если этот продукт сможет конкурировать с ChatGPT, это может принести компании большие инвестиции, поскольку развитие искусственного интеллекта продолжает набирать обороты.

Напомним, компания Neuralink Илона Маска получила разрешение на проведение клинических испытаний в Канаде. Устройство, разработанное компанией, призвано помочь парализованным людям управлять цифровыми устройствами только с помощью мысли. Это новаторское исследование обладает потенциалом значительно улучшить жизнь людей с ограниченными физическими возможностями.

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