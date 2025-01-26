Приостановка иностранной помощи США: как это повлияет на Украину

Заморозка будет длиться не менее трех месяцев

После своей инаугурации новый президент США Дональд Трамп подписал указ о временном приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Многие мировые программы развития оказались под угрозой.

ТСН.ua разбирался, как указ Трампа повлияет на Украину, и чего ожидать украинцам.

Трамп приостанавливает международную поддержку

Государственный департамент США в пятницу, 24 января, издал приказ об "остановке" всех имеющихся и новых программ иностранной помощи согласно приказу президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

В документе, составленном бюро иностранной помощи Департамента и подписанном госсекретарем Марко Рубио, говорится, что исключения сделаны только для военного финансирования Израиля и Египта. Никаких других стран в служебной записке не упоминается.

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Как, пишет Associated Press в указе, который подписал Трамп, говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных странах идеи, прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри страны и между ними".

В свою очередь, в Минобороны США объяснили, что указ не касается помощи безопасности, выделенной администрацией Байдена.

Американские чиновники объяснили, что контракты на изготовление оружия для Украины были заключены администрацией Байдена в рамках другой программы – USAI, поэтому новый указ Трампа к ним не относится. Также не подпадают под его действие решения, принятые Байденом по программе PDA о поставках оружия из излишков запасов армии США.

США прекращает программы по разминированию по миру

В электронном письме, которое направила глава Управления по сокращению вооружений Карен Чендлер говорится, что Государственный департамент США останавливает финансирование программ гуманитарного разминирования во всем мире на три месяца, передает The New York Times.

В частности, в издании отмечают, что количество неразорвавшихся боеприпасов несут серьезную угрозу жизни как местных жителей, так и американских военных.

В NYT подчеркивают исходя из данных Государственного департамента США, что такие программы уменьшают количество погибших, способствуют восстановлению сельского хозяйства и обеспечивают продовольственную безопасность.

В частности, актуальна эта проблема для Украины, большие территории которой заминированы.

Дополнительные разъяснения по поводу следующих шагов организации получат в понедельник 27 января, добавили в NYT.

Какое влияние будет иметь указ на Украину

Указ Госдепа США не касается военной помощи для Украины, сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на источники в Пентагоне.

Напомним, Украина получает помощь от США по трем программам – Presidential Drawdown Authority, Ukraine Security Assistance Initiative и Foreign Military Financing.

Указ Госдепа не касается программ PDA, USAI и FMF.

"В Пентагоне мне повторно подтвердили, что никаких новых указаний по прекращению этих программ не поступало. Это означает, что контракты на изготовление оружия по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе. Также конкретный указ Трампа не влияет на какие-либо ранее запланированные поставки оружия со складов США по программе PDA", – говорится в сообщении Ярыша.

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Он уточнил, что техническое распоряжение Госдепа касается программы военной поддержки FMF. Но фактически две основные программы PDA и USAI, по которым еще продолжается изготовление и поставка оружия для Украины, на данный момент остаются работать.

Корреспондент заметил – теоретически уже запланированные поставки могут остановить в будущем, но для этого требуется отдельная процедура.

Как отметил Ярыш, заморозка от Госдепа влияет на другие важные невоенные программы, в частности, от агентства USAID. А их в Украине достаточно – это поддержка энергетики, восстановление инфраструктуры, медицинская помощь, образование и другие направления.

"Что с этими программами будет дальше – пока неясно", – говорится в заявлении журналиста.

В издании Reuters сообщают, что прекращение помощи от США коснется проектов Американского агентства по международному развитию в Украине (USAID)

Один из чиновников USAID, на правах анонимности, рассказал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу. Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в области здравоохранения, пишет Reuters.

Помощь USAID Украине среди прочего шла на обеспечение едой, теплой одеждой, жильем переселенцев, уязвимыми категориями населения и людьми в прифронтовых территориях.

Благодаря американской помощи удалось напечатать 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов, передает BBC.

Украинцам перекрывают путь в США

Остап Ярыш также рассказал, что есть изменения в программах для беженцев из Украины, в частности, United for Ukraine (U4U).

"Отныне Министерство нацбезопасности США ставит ее на паузу. Заявки в приют по этой программе пока рассматривать не будут. Подробнее, думаю, объяснят миграционные юристы", — написал Ярыш.

"United for Ukraine" с сентября 2023 года позволила свыше 150 тысяч украинцев получить временное убежище в США при наличии финансовых спонсоров, пишет издание NYT.

"Решение предусматривает проверку всех программ на соответствие новым критериям, в частности, инициативы для воссоединения семей и поддержки детей из Центральной Америки", — говорится в материале.

Что говорят в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь Украине не остановлена на фоне распоряжения Госдепа по "прекращению работы" международной помощи.

"Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", — сказал Зеленский 25 января на брифинге по итогам встречи и президентом Молдовы Маей Санду.

То же отмечают в Центре противодействия дезинформации.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в том числе по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", — говорится в сообщении.

Ранее ТСН.ua сообщал, что президент США предлагает выселить палестинцев из сектора Газа.

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