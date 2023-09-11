Природные катаклизмы охватывают планету: на Гавайях проснулся один из самых активных вулканов мира

Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями подчеркнуло, что извержение вулкана "не представляет угрозы для населения".

В воскресенье, 10 сентября, на Большом острове Гавайских островов началось извержение вулкана Килауэа, считающегося одним из самых активных в мире.

Об этом сообщила геологическая служба США (USGS), передает Reuters.

На изображениях веб-камеры, публикуемых СМИ, видны трещины в основе кратера вулкана, создающие потоки лавы на поверхности дна кратера.

Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями подчеркнуло, что извержение вулкана "не представляет лавовую угрозу для населения". Однако они предупредили, что вулканические частицы и газы могут создать проблемы с дыханием для подвергшихся воздействию людей.

По данным USGS, извержению предшествовал период сильной сейсмичности. Агентство повысило авиационный код Килауэа с оранжевого в красный.

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