Природные пожары в российском Краснодарском крае столкнулись 13 машин

Не менее 3 человек оказались в больнице

В Краснодарском крае столкнулись 13 машин из-за задымления, которое вызвал природный пожар.

Об этом сообщает местная агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Известно, что в массовой аварии также два грузовика. Некоторые машины были исковерканы.

«10 июля в дежурную часть отдела МВД России в Крымском района поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло из-за задымления дороги», — сказали в ведомстве.

В больницу были доставлены три человека. На месте работают специалисты, организовано реверсивное движение.

Отметим, что также площадь пожаров в Челябинской области выросло в несколько раз — до 14 000 гектаров. Жертвой пожаров стал по меньшей мере один человек.

Сейчас из-за пожара эвакуировали более 350 человек, среди них -150 детей. «Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых — дети. Остальные поехали к родственникам», — сказал собеседник агентства ТАСС.

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